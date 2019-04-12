Российские Ту-160 и Су-27СМ провели тренировку на фоне учений НАТО

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совместно с истребителями Су-27СМ провели тренировку на фоне учений НАТО в Чёрном море.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа (ЮВО).

«Лётчики-истребители авиационного соединения 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО выполнили сопровождение стратегических бомбардировщиков Ту-160 «Белый лебедь», а также отработали перехват воздушных целей», — указывается в заявлении.

Отмечается, что учебные манёвры Североатлантического альянса «послужили хорошим подспорьем» для отработки российскими войсками учебно-боевых задач «в условиях реальной обстановки».

Ранее сообщалось, что в Чёрном море стартовали совместные учения НАТО и Украины «Морской щит — 2019». В них принимают участие порядка 20 военных кораблей и около 2,2 тыс. военнослужащих из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов и Турции.

В марте член экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России», кандидат политических наук Александр Перенджиев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил проход кораблей НАТО в Чёрное море.