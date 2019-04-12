МИД: обеспечить безопасность в Европе без России невозможно

Глава российского МИД Сергей Лавров напомнил европейским странам о необходимости сотрудничества для обеспечения безопасности и призвал проявить самостоятельность в отношениях с Россией.

«Я думаю, что в Европе прекрасно понимают, что обеспечить европейскую безопасность во всех её измерениях... без России невозможно... надеюсь, что это понимание прорвётся сквозь колоссальное давление... американцев», — заявил российский министр на встрече со студентами и преподавателями Дипломатической академии МИД России.

Лавров выразил надежду, что Европа «наберётся смелости» и станет самостоятельной в коренных для неё вопросах, начав сотрудничество с Россией на основе взаимных интересов.

Россия, в свою очередь, остаётся открыта для диалога с Евросоюзом без ультиматумов на основе равноправия.

Министр подчеркнул, что политический курс России основан на «многовекторности» при соблюдении Устава ООН и отсутствии «двойных стандартов».

По его мнению, противостояние Европы с Москвой «в угоду американскому бизнесу» бессмысленно, сторонам необходимо искать взаимовыгодные решения.

В марте премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет призвал Германию «искать точки соприкосновения» с Россией.