ЕС призвал к передаче власти гражданскому правительству в Судане
«Только надёжный и всеобъемлющий политический процесс может удовлетворить чаяния суданского народа и привести к политическим и экономическим реформам, в которых нуждается страна», — сообщается в тексте.
В заявлении уточняется, что «этого можно достичь только путём быстрой передачи власти гражданского переходного правительства».
«В этом процессе все должны проявлять спокойствие и максимальную сдержанность», — говорится в документе.
11 апреля суданская армия заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти. Позднее министр обороны страны Авад бен Ауф объявил о задержании аль-Башира.
Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.