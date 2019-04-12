ЕС призвал к передаче власти гражданскому правительству в Судане

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Евросоюз призвал к передаче власти гражданскому переходному правительству в Судане. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

«Только надёжный и всеобъемлющий политический процесс может удовлетворить чаяния суданского народа и привести к политическим и экономическим реформам, в которых нуждается страна», — сообщается в тексте.

В заявлении уточняется, что «этого можно достичь только путём быстрой передачи власти гражданского переходного правительства». 

«В этом процессе все должны проявлять спокойствие и максимальную сдержанность», — говорится в документе.

11 апреля суданская армия заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти. Позднее министр обороны страны Авад бен Ауф объявил о задержании аль-Башира.

Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.

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