Венесуэла призывает освободить Ассанжа

Венесуэла призвала освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом говорится в заявлении МИД страны.

«Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро от имени правительства и венесуэльского народа выражает свое категорическое неприятие жестокого решения, лишившего австралийско-эквадорского гражданина Джулиана Ассанжа права на дипломатическое убежище, и его последующего задержания в Лондоне», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что «Джулиан Ассанж должен быть немедленно освобожден, его жизнь и его неприкосновенность должны быть защищены и должны уважаться».

11 апреля Ассанжа задержали на территории посольства Эквадора в Лондоне в связи с запросом Соединённых Штатов об экстрадиции. Суд оставил его под стражей.

Позднее лидер Боливии Эво Моралес заявил, что его страна решительно осуждает задержание Ассанжа.