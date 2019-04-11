В Госдепе прокомментировали ситуацию в Судане

Заместитель официального представителя госдепартамента США Роберт Палладино прокомментировал ситуацию в Судане.

«США решительно поддерживают мирный и демократический Судан. По мере развития событий США продолжают призывать переходные власти проявить сдержанность и дать пространство для гражданского участия в правительстве», — цитирует его РИА Новости.

Он также добавил, что переходный период в Судане должен занять меньше двух лет, которые были озвучены захватившими власть военными.

11 апреля суданская армия заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти. Позднее министр обороны страны Авад бен Ауф объявил о задержании аль-Башира.

Профессор кафедры африканистики СПбГУ Александр Желтов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию в Судане.