СМИ: В ближайшие два дня может пройти заседание СБ ООН по Судану
- Reuters
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
Отмечается, что встреча может состояться по запросу США и стран ЕС в формате закрытых консультаций.
«США и ЕС направили запрос на проведение закрытых консультаций в ближайшее время», — сказал собеседник агентства.
Уточняется, что конкретное время встречи определит председатель Совета Безопасности, в апреле им является Германия.
11 апреля суданская армия заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти. Позднее министр обороны страны Авад бен Ауф объявил о задержании аль-Башира.