СМИ: В ближайшие два дня может пройти заседание СБ ООН по Судану

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Судане может пройти в ближайшие два дня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что встреча может состояться по запросу США и стран ЕС в формате закрытых консультаций.

«США и ЕС направили запрос на проведение закрытых консультаций в ближайшее время», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что конкретное время встречи определит председатель Совета Безопасности, в апреле им является Германия.

11 апреля суданская армия заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти. Позднее министр обороны страны Авад бен Ауф объявил о задержании аль-Башира.