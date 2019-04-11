СМИ: В ближайшие два дня может пройти заседание СБ ООН по Судану

Короткая ссылка
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Судане может пройти в ближайшие два дня.
СМИ: В ближайшие два дня может пройти заседание СБ ООН по Судану
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что встреча может состояться по запросу США и стран ЕС в формате закрытых консультаций.

«США и ЕС направили запрос на проведение закрытых консультаций в ближайшее время», — сказал собеседник агентства.

Уточняется, что конкретное время встречи определит председатель Совета Безопасности, в апреле им является Германия.

11 апреля суданская армия заявила об отстранении главы государства Омара аль-Башира от власти. Позднее министр обороны страны Авад бен Ауф объявил о задержании аль-Башира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить