Туск сообщил о возможности Британии пересмотреть стратегию брексита

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, что до 31 октября у Великобритании есть возможность пересмотреть стратегию брексита.

«В течение этого периода времени у Великобритании есть возможность ратифицировать соглашение, в этом случае продление будет завершено. Она также может пересмотреть и всю стратегию по брекситу. Это может изменить политическую декларацию о будущих отношениях, но не сам договор о выходе», — заявил Туск.

Он отметил, что «до окончания этого периода у Британии всё ещё будет возможность отозвать процедуры по статье 50 и полностью отменить брексит».

Ранее Туск сообщил, ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита до 31 октября.

В свою очередь премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что если Великобритания 31 мая не примет участия в выборах в Европарламент, ей придётся покинуть ЕС 1 июня без сделки.