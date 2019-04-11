Премьер Ирландии прокомментировал договорённости по брекситу
«Мы закончили. Первое — гибкое продление до 31 октября. Второе, мы подведём итоги ситуации на нашем очередном саммите в июне. Третье, Британия должна принять участие в выборах в ЕП или уйти 1 июня без сделки», — написал Варадкар.
Ранее Туск сообщил, ЕС и Великобритания договорились о гибком продлении брексита до 31 октября.
Он отметил, что «это означает дополнительные шесть месяцев для Великобритании, чтобы найти лучшее возможное решение».