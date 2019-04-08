СБ Ирана назвал решение США о КСИР безосновательным и опасным

Высший совет национальной безопасности Ирана назвал опасным шагом решение Соединённых Штатов признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Об этом сообщает Государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB).

«Высший совет национальной безопасности Ирана, решительно осуждая опасный и незаконный шаг режима США, внесших КСИР в список иностранных террористических организаций, считает эту безосновательную меру основной опасностью для мира и безопасности в регионе и во всём мире», — говорится в тексте.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что США внесут КСИР в список иностранных террористических организаций.

Впоследствии Министерство иностранных дел Ирана предложило президенту страны Хасану Рухани в ответ на планы Вашингтона внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в список террористических организаций.