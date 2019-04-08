СБ Ирана назвал решение США о КСИР безосновательным и опасным

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Высший совет национальной безопасности Ирана назвал опасным шагом решение Соединённых Штатов признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
СБ Ирана назвал решение США о КСИР безосновательным и опасным
  • Reuters

Об этом сообщает Государственная телерадиокомпания Ирана (IRIB).

«Высший совет национальной безопасности Ирана, решительно осуждая опасный и незаконный шаг режима США, внесших КСИР в список иностранных террористических организаций, считает эту безосновательную меру основной опасностью для мира и безопасности в регионе и во всём мире», — говорится в тексте.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил, что США внесут КСИР в список иностранных террористических организаций.

Впоследствии Министерство иностранных дел Ирана предложило президенту страны Хасану Рухани в ответ на планы Вашингтона внести командование Вооружённых сил США на Ближнем Востоке в список террористических организаций.

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