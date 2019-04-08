Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию

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Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетом для Москвы и Анкары, заявил президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию
  • © Министерство обороны РФ

«Задачи по укреплению сотрудничества стоят перед нашими странами и в военно-технической сфере. В первую очередь речь идёт о завершении реализации контракта на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», — цитирует российского лидера ТАСС.

При этом Путин подчеркнул, что на повестке есть и другие перспективные проекты по поставке в турецкую республику российской военной продукции.

Ранее МИД Турции заявил, что контракт по С-400 пересмотру не подлежит.

В Анкаре отметили, что, покупая российские ракетные системы, Турция обеспечивает не только собственную безопасность, но и безопасность НАТО и Евросоюза.

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