Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию

Завершение контракта по поставке в Турцию зенитно-ракетных систем С-400 является приоритетом для Москвы и Анкары, заявил президент России Владимир Путин на заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

«Задачи по укреплению сотрудничества стоят перед нашими странами и в военно-технической сфере. В первую очередь речь идёт о завершении реализации контракта на поставку зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф», — цитирует российского лидера ТАСС.

При этом Путин подчеркнул, что на повестке есть и другие перспективные проекты по поставке в турецкую республику российской военной продукции.

Ранее МИД Турции заявил, что контракт по С-400 пересмотру не подлежит.

В Анкаре отметили, что, покупая российские ракетные системы, Турция обеспечивает не только собственную безопасность, но и безопасность НАТО и Евросоюза.