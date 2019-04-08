Дания призвала ЕС ввести новые санкции против правительства Мадуро

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен на своей странице в Twitter написал, что намерен призвать ЕС к введению новых санкций против правительства венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

Он заявил, что «Дания решительно отвергает грубые попытки режима Мадуро отстранить Хуана Гуаидо с его поста».

«Когда я встречусь сегодня со своими коллегами из ЕС, я буду добиваться введения новых санкций ЕС против режима и его приближённых», — написал Самуэльсен.

Ранее стало известно, что Минфин США ввёл санкции против 34 судов венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, а также двух компаний, поставлявших нефть из Венесуэлы на Кубу.

Эксперт Дмитрий Розенталь в беседе с интернет-изданием argumenti.ru прокомментировал санкционную политику США в отношении Венесуэлы.