Помпео потребовал от сил Хафтара прекратить наступление на Триполи
По словам Помпео, в Вашингтоне глубоко обеспокоены боевыми действиями возле Триполи.
«Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара, и призываем немедленно прекратить эти военные операции против ливийской столицы. Силы должны вернуться на прежние позиции», — указано в заявлении госсекретаря США.
Также он заявил, что все участвующие в конфликте стороны несут ответственность за деэскалацию ситуации.
Ранее СМИ сообщили, что военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли удар по аэродрому возле Триполи.
4 апреля Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи.
Подробнее — в материале RT.