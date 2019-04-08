Помпео потребовал от сил Хафтара прекратить наступление на Триполи

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Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. Об этом информирует пресс-служба Госдепартамента

По словам Помпео, в Вашингтоне глубоко обеспокоены боевыми действиями возле Триполи.

«Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара, и призываем немедленно прекратить эти военные операции против ливийской столицы. Силы должны вернуться на прежние позиции», — указано в заявлении госсекретаря США.

Также он заявил, что все участвующие в конфликте стороны несут ответственность за деэскалацию ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли удар по аэродрому возле Триполи.

4 апреля Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи.

Подробнее — в материале RT.

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