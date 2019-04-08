Помпео потребовал от сил Хафтара прекратить наступление на Триполи

Государственный секретарь США Майк Помпео потребовал от сил командующего Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара немедленно прекратить наступление на Триполи. Об этом информирует пресс-служба Госдепартамента

По словам Помпео, в Вашингтоне глубоко обеспокоены боевыми действиями возле Триполи.

«Мы ясно дали понять, что выступаем против военного наступления сил Халифы Хафтара, и призываем немедленно прекратить эти военные операции против ливийской столицы. Силы должны вернуться на прежние позиции», — указано в заявлении госсекретаря США.

Также он заявил, что все участвующие в конфликте стороны несут ответственность за деэскалацию ситуации.

Ранее СМИ сообщили, что военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли удар по аэродрому возле Триполи.

4 апреля Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи.

Подробнее — в материале RT.