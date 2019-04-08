СМИ: ВВС правительства нацсогласия ударили по аэродрому близ Триполи

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Самолёт военно-воздушных сил правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершил атаку на аэродром к западу от Триполи.

Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По данным телеканала, удар был нанесён по аэродрому военной базы Эль-Ватыя.

О возможном ущербе или жертвах атаки не сообщается.

4 апреля стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи.

Подробнее — в материале RT.

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