СМИ: ВВС правительства нацсогласия ударили по аэродрому близ Триполи
Об этом информирует Sky News Arabia со ссылкой на источники.
مصادر لسكاي نيوز عربية: طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق تشن غارة على مطار الوطية غرب العاصمة طرابلس— سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) 7 апреля 2019 г.
По данным телеканала, удар был нанесён по аэродрому военной базы Эль-Ватыя.
О возможном ущербе или жертвах атаки не сообщается.
4 апреля стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи.
Подробнее — в материале RT.