В результате столкновений в Ливии погибли более 20 человек

В результате вооружённых столкновений между войсками правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в районе Триполи погиб по меньшей мере 21 человек.

Reuters