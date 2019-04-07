В результате столкновений в Ливии погибли более 20 человек

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В результате вооружённых столкновений между войсками правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в районе Триполи погиб по меньшей мере 21 человек.
В результате столкновений в Ливии погибли более 20 человек
  • Reuters

Об этом информирует AFP.

Ранее источник сообщил, что ливийская армия начала воздушную операцию в Триполи.

4 апреля стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи.

По некоторым данным, подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. 

Подробнее — в материале RT.

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