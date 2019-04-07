В результате столкновений в Ливии погибли более 20 человек
- Reuters
#BREAKING At least 21 dead since Libya's Haftar launched offensive: Tripoli pic.twitter.com/oQ7wsYLIWG— AFP news agency (@AFP) 7 апреля 2019 г.
Ранее источник сообщил, что ливийская армия начала воздушную операцию в Триполи.
4 апреля стало известно, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать наступление на Триполи.
По некоторым данным, подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы.
Подробнее — в материале RT.