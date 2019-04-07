Источник: Ливийская армия начала воздушную операцию в Триполи

Короткая ссылка
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала воздушную часть военной операции по захвату Триполи.
Источник: Ливийская армия начала воздушную операцию в Триполи
  • Reuters

«Военная авиация ЛНА начала сегодня утром воздушную часть операции в воздушном пространстве над Триполи. Удары будут наноситься по позициям вооруженных группировок и скоплениям их техники в Триполи», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного военного источника в Ливии.

Отмечается, что в небе над Триполи находятся военные самолеты, которые прибывают со стороны населённого пункта Вади ар-Раби, контролируемого ЛНА.

Ранее СМИ сообщили, что военно-воздушные силы правительства национального согласия (ПНС) нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии к югу от Триполи.

7 апреля Африканское командование Вооружённых сил США (AFRICOM) сообщило, что временно выводит свой контингент из Ливии из соображений безопасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить