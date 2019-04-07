Источник: Ливийская армия начала воздушную операцию в Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара начала воздушную часть военной операции по захвату Триполи.

«Военная авиация ЛНА начала сегодня утром воздушную часть операции в воздушном пространстве над Триполи. Удары будут наноситься по позициям вооруженных группировок и скоплениям их техники в Триполи», — приводит РИА Новости слова высокопоставленного военного источника в Ливии.

Отмечается, что в небе над Триполи находятся военные самолеты, которые прибывают со стороны населённого пункта Вади ар-Раби, контролируемого ЛНА.

Ранее СМИ сообщили, что военно-воздушные силы правительства национального согласия (ПНС) нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии к югу от Триполи.

7 апреля Африканское командование Вооружённых сил США (AFRICOM) сообщило, что временно выводит свой контингент из Ливии из соображений безопасности.