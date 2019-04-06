Трюдо предостерёг от вмешательства в выборы в Канаде

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо предостерёг от вмешательства в канадские парламентские выборы, которые должны пройти осенью этого года.

«Последние несколько лет мы наблюдали рост вмешательства или влияния иностранных игроков на демократические процессы. Мы ясно видим, что страны, такие как Россия, стоят за многими кампаниями, социальными медиа», — заявил он.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией.

Позднее Трамп назвал выводы Минюста США своим полным оправданием.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.

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