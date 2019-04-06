Трюдо предостерёг от вмешательства в выборы в Канаде
«Последние несколько лет мы наблюдали рост вмешательства или влияния иностранных игроков на демократические процессы. Мы ясно видим, что страны, такие как Россия, стоят за многими кампаниями, социальными медиа», — заявил он.
24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией.
Позднее Трамп назвал выводы Минюста США своим полным оправданием.
Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.