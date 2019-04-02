Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»

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Посольство России в Соединённых Штатах, комментируя доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, предложило провести конкурс «фейковых новостей» о «российском вмешательстве» в американские выборы.

«Теперь, когда доклад Мюллера завершён, мы хотели бы объявить о конкурсе лучших фейковых новостей о «российском вмешательстве», — говорится в сообщении посольства.

24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией.

Позднее Трамп назвал выводы Минюста США своим полным оправданием.

Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.

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