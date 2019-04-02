Посольство России в США объявило конкурс фейков о «вмешательстве»
«Теперь, когда доклад Мюллера завершён, мы хотели бы объявить о конкурсе лучших фейковых новостей о «российском вмешательстве», — говорится в сообщении посольства.
24 марта Минюст США передал конгрессу резюме по докладу спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве», в котором отмечается отсутствие доказательств сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией.
Позднее Трамп назвал выводы Минюста США своим полным оправданием.
Российская сторона неоднократно отрицала «вмешательство» в избирательные процессы, проходящие на территории других государств.