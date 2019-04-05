США рассматривают возможность продажи F-35 пяти новым странам

Соединённые Штаты рассматривают возможность продажи истребителей F-35 пяти новым странам. Об этом информирует Reuters.

«В письменных показаниях, представленных палате представителей США... вице-адмирал Матиас Винтер — глава офиса F-35 в Пентагоне — заявил, что «будущие потенциальные покупатели... включают Сингапур, Грецию, Румынию, Испанию и Польшу», — говорится в тексте.

1 апреля стало известно, что США прекращают поставки Турции оборудования, относящегося к истребителям F-35, в связи с покупкой Анкарой С-400.

Как заявили в Пентагоне, США рассчитывают, что Турция предпочтёт американские комплексы Patriot российским С-400.

Позднее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос приобретения у России систем С-400 закрыт.