Американский политолог о взаимодействии с Россией: важно «починить» отношения двух стран

Американский политолог, автор Modern Diplomacy Мэтью Кросстон в беседе с RT рассказал о перспективах российско-американских отношений, запросе на новое поколение лидеров в США и «советском синдроме».

«Дело в том, что мы в США уже давным-давно жаловались на то, как найти новых лидеров с инновационными мыслями. Ответа на такой вопрос, к сожалению, нет и не было. И на вопрос, как создать новое, качественное поколение лидеров, тоже нет ответа. Вот почему мне так интересно смотреть, как другая страна старается помочь себе, когда касается такого критически важного вопроса», — поделился впечатлениями о проекте «Лидеры России» Мэтью Кросстон.

Американский политолог выразил надежду, что США смогут перенять опыт реализации подобных проектов, если будут смотреть «более открытыми глазами».

По его мнению, «нет ничего важнее, чем усилия починить отношения между нашими странами», несмотря на то что американские исследования России «болезненно застряли в истории».

Вместе с тем в ближайшие десятилетия отношения между Россией и Соединёнными Штатами Америки существенно не изменятся, считает Кросстон.

«Прогноз есть прогноз. Я думаю, что всё-таки следующие десятилетия, по крайней мере, это будет только статус-кво. И это не положительно, это тяжело. Наши политические лидеры, и старые, и молодые, пока страдают от этого «советского синдрома»… Дело не в терпении, дело не в возрасте — сегодня важнее всего победить таких узко мыслящих, и только такая победа меняет менталитет. И только такой новый менталитет спасёт наши взаимоотношения», — отметил он.

Ранее Мэтью Кросстон выразил мнение, что проект «Лидеры России» заслуживает международного признания и хотя бы какого-то внимания международной общественности, однако до сих пор он практически никому не известен за пределами России.