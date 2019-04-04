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В Совфеде отреагировали на слова польского генерала об ударе по России

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Анастасия Румянцева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, который не исключил возможности ядерного удара по России в случае «агрессии» с её стороны.
В Совфеде отреагировали на слова польского генерала об ударе по России
  • Reuters

«Польша — страна с выраженной и устойчивой русофобией. Мы не один раз видели примеры, подтверждающие это. У них среди главных оппонентов, врагов на первом месте находится Россия — выдумывают самые разные страхи для Польши со стороны России», — отметил сенатор.

Цеков добавил, что в этой ненависти к России польские политики готовы «принести в жертву саму Польшу». 

По его словам, уровень политической оценки Польшей современной ситуации «абсолютно необъективен и нереалистичен».

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак не исключил возможности ядерного удара по России в случае нападения.

Российский генерал Виктор Есин, комментируя слова польского военного, подчеркнул, что Россия не собирается нападать на НАТО или отдельные страны, входящие в альянс. 

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