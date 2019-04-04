В Совфеде отреагировали на слова польского генерала об ударе по России

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, который не исключил возможности ядерного удара по России в случае «агрессии» с её стороны.

«Польша — страна с выраженной и устойчивой русофобией. Мы не один раз видели примеры, подтверждающие это. У них среди главных оппонентов, врагов на первом месте находится Россия — выдумывают самые разные страхи для Польши со стороны России», — отметил сенатор.

Цеков добавил, что в этой ненависти к России польские политики готовы «принести в жертву саму Польшу».

По его словам, уровень политической оценки Польшей современной ситуации «абсолютно необъективен и нереалистичен».

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак не исключил возможности ядерного удара по России в случае нападения.

Российский генерал Виктор Есин, комментируя слова польского военного, подчеркнул, что Россия не собирается нападать на НАТО или отдельные страны, входящие в альянс.