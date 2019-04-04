В Госдуме ответили на заявление польского генерала об ударе по России

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов прокомментировал RT заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, который не исключил возможности ядерного удара по России в случае «агрессии» с её стороны.
В Госдуме ответили на заявление польского генерала об ударе по России
  • ©duma.gov.ru

Скшипчак также отметил, что «в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, включая Польшу, не имела бы никакого шанса», именно поэтому, по его мнению, Польша вступила в НАТО.

«Россия ни на кого не собирается нападать. Она не агрессор, а миротворец. Мы не ведём агрессивную политику, в отличие от НАТО, членом которой является в том числе и Польша. Господину генералу надо напомнить, что именно НАТО осуществлял бомбардировки в конце прошлого столетия в центре Европы», — отметил Красов.

По словам депутата, «неудивительно, что такие изречения звучат из уст военного именно из Польши».

«Польша и страны Прибалтики сейчас выступают главными инициаторами грязеобливания в сторону России. Они двигаются в авангарде, продвигая интересы в первую очередь США. Польша — ярый пропагандист идей заокеанской страны именно в европейской части», — заключил парламентарий.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак не исключил возможности ядерного удара по России в случае войны. 

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