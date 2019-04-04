Российский генерал оценил слова польского военного об ударе по России

Экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин прокомментировал заявление польского генерала Вальдемара Скшипчака, который не исключил возможности ядерного удара по России в случае «агрессии» с её стороны.

«Россия не собирается нападать на блок НАТО или отдельные страны, в него входящие. Слова польского генерала — это желание ещё раз напомнить о пресловутой «русской угрозе». Наша военная доктрина не предусматривает проведения наступательных операций, и для России нет никакого смысла «завоёвывать» Европу», — сказал Есин.

Он отметил, что, если начнётся ядерная война, это не будет локальным конфликтом.

«Она перерастёт в глобальную, а любой удар по территории России приведёт к ответной реакции. Мы не самоубийцы, и на Западе тоже не самоубийцы», — подчеркнул российский генерал.

Ранее польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Запад рассматривает польскую территорию как место главного сражения в гипотетическом военном конфликте с Россией и готов в случае войны использовать все доступные средства, включая ядерный удар.