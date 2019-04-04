В Венесуэле заявили о возможном соглашении в сфере электроэнергетики с Россией

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Венесуэльский вице-президент, министр по планированию Рикардо Менендес заявил, что Россия и Венесуэла ведут переговоры по возможному соглашению в сфере электроэнергетики.

«Другой важной темой обсуждения является тема электричества, этот аспект особенно важен после атак, которые были совершены на систему. И в этом плане мы также намерены в конкретном плане сотрудничать с Россией», — приводит РИА Новости ответ Менендеса на вопрос о том, какие соглашения планируется заключить в ходе заседания межправкомиссии России и Венесуэлы, которая должна пройти в Москве 4-5 апреля.

Ранее венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил, что власти Венесуэлы восстановили электро- и водоснабжение.

В конце прошлой неделе по всей стране вновь произошли масштабные отключения электроэнергии

По словам Мадуро, в стране пытаются организовать «электрический переворот».

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