Мадуро заявил о восстановлении электроснабжения Венесуэлы
- Reuters
«Несмотря на атаки на национальную систему электроснабжения, мы постепенно восстановили водоснабжение и электроснабжение благодаря умениям, профессионализму и преданности наших работников и работниц», — написал Мадуро в Twitter.
В конце прошлой неделе по всей стране вновь произошли масштабные отключения электроэнергии. Мадуро утвердил план по восстановлению системы.
По его словам, в стране пытаются организовать «электрический переворот».