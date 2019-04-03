Мадуро заявил о восстановлении электроснабжения Венесуэлы

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Власти Венесуэлы восстановили электро- и водоснабжение, заявил президент страны Николас Мадуро.
Мадуро заявил о восстановлении электроснабжения Венесуэлы
  • Reuters

«Несмотря на атаки на национальную систему электроснабжения, мы постепенно восстановили водоснабжение и электроснабжение благодаря умениям, профессионализму и преданности наших работников и работниц», — написал Мадуро в Twitter.

В конце прошлой неделе по всей стране вновь произошли масштабные отключения электроэнергии. Мадуро утвердил план по восстановлению системы.

По его словам, в стране пытаются организовать «электрический переворот».

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