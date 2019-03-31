Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на энергосистему страны

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Энергосистема Венесуэлы подверглась новым скоординированным атакам. Об этом сообщил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес.

«Мы добьёмся полного восстановления национальной электрической системы, повреждённой агентами северной империи и их лакеями», — приводит его слова teleSUR.

Ранее губернатор венесуэльского штата Миранда Гектор Родригез Кастро заявил, что власти приняли решение усилить полицейские патрули из-за проблем с электроснабжением в регионе.

В конце января эксперт Никита Данюк в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможных вариантах развития событий в Боливарианской Республике.

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