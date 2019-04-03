В Совфеде оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о том, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

«Конвенция Монтрё однозначно определяет порядок прохода и нахождения судов в Чёрном и Азовском морях. Любые дополнительные меры регулирования, в том числе намерения, озвученные постпредом США при НАТО, носят исключительно декларативный характер. Вся ответственность за нагнетание внешнеполитической повестки в Черноморском регионе будет возложена на Североатлантический альянс и их союзников», — сказала она.

По мнению сенатора, НАТО заинтересовано в том, чтобы наращивать своё присутствие в данном регионе.

«Мы сегодня должны рассматривать это как дестабилизирующий фактор, как нагнетание внешнеполитической повестки в данном регионе, которое не способствует стабильности и развитию черноморского бассейна в целом. Никаких препятствий для осуществления судоходства, прохода и нахождения судов в Чёрном море сегодня не существует. Именно поэтому мы можем рассматривать настоящее заявление исключительно как источник для того, чтобы нагнетать внешнеполитическую повестку», — заключила политик.

Ранее Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Отмечается, что «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море главы МИД стран — членов НАТО намерены принять в ходе встречи в Вашингтоне 3—4 апреля.