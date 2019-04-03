Юрист оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

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Мария Носулько
Адвокат и юрист-международник Дмитрий Романенко прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о том, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Юрист оценил заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе
  • РИА Новости

Он отметил, что это не стоит рассматривать как официальное заявление НАТО.

«Это территория Российской Федерации, так что, соответственно, любые вопросы по проходу через Керченский пролив могут быть решены только путём ведения соответствующей дискуссии с Россией», — подчеркнул юрист.

Ранее Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив

Отмечается, что «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море главы МИД стран — членов НАТО намерены принять в ходе встречи в Вашингтоне 3—4 апреля.

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