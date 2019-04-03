В Госдуме оценили заявление постпреда США при НАТО о Керченском проливе

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление постпреда США при НАТО Кэй Бейли Хатчисон о том, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

«Насчёт прохода украинских кораблей через Керченский пролив... сколько бы там в НАТО ни рвали на груди рубаху, корабли пройдут через него только по российским правилам — и ничьим другим. Пусть НАТО хоть пол своего флота в Чёрное море запустит», — сказал он.

Ранее Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.

Отмечается, что «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море главы МИД стран — членов НАТО намерены принять в ходе встречи в Вашингтоне 3—4 апреля.