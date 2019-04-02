Песков назвал дату визита Нетаньяху в Россию
- Reuters
Отмечается, что в четверг, 4 апреля, Нетаньяху проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
«Достигнуты договорённости о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху», — уточнил Песков.
По его словам, беседа сторон будет краткой, «произойдёт сверка часов».
Ранее стало известно, что Путин и Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.