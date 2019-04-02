Песков назвал дату визита Нетаньяху в Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о визите в Москву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Отмечается, что в четверг, 4 апреля, Нетаньяху проведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

«Достигнуты договорённости о том, что 4 апреля с кратким рабочим визитом в Москву прилетит премьер-министр Израиля Нетаньяху», — уточнил Песков.

По его словам, беседа сторон будет краткой, «произойдёт сверка часов».

Ранее стало известно, что Путин и Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.