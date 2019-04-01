Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.
Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
  • Reuters

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, информирует пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также ситуация в Ближневосточном регионе», — уточняется в тексте.

Ранее стало известно, что в результате стычек 30 марта с израильскими военными на границе сектора Газа погибли пятеро палестинцев.

Нетаньяху отдал распоряжение сохранять усиленное присутствие военнослужащих страны у границ анклава. 

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