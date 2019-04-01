Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, а также контакты по военной линии.

Reuters

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, информирует пресс-служба Кремля. «Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также ситуация в Ближневосточном регионе», — уточняется в тексте. Ранее стало известно, что в результате стычек 30 марта с израильскими военными на границе сектора Газа погибли пятеро палестинцев. Нетаньяху отдал распоряжение сохранять усиленное присутствие военнослужащих страны у границ анклава.