Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
- Reuters
Разговор состоялся по инициативе израильской стороны, информирует пресс-служба Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая контакты по военной линии, а также ситуация в Ближневосточном регионе», — уточняется в тексте.
Ранее стало известно, что в результате стычек 30 марта с израильскими военными на границе сектора Газа погибли пятеро палестинцев.
Нетаньяху отдал распоряжение сохранять усиленное присутствие военнослужащих страны у границ анклава.