Нетаньяху приказал сохранять усиленное присутствие войск у сектора Газа
- Reuters
«Я приказал силам Армии обороны Израиля оставаться в полном развёртывании вокруг сектора Газа. Это включает танки, артиллерию, сухопутные части и авиацию», — цитирует Нетаньяху The Times of Israel.
По его словам, Израиль готов к любому сценарию и, если потребуется, к масштабной кампании.
Премьер пообещал сделать всё для безопасности страны.
Ранее сообщалось, что два контрольно-пропускных пункта на границе с сектором Газа возобновили работу.
По последним данным, в результате субботних стычек с израильскими военными на границе сектора Газа погибли пятеро палестинцев.