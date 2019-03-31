Нетаньяху приказал сохранять усиленное присутствие войск у сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал сохранять усиленное присутствие военнослужащих у сектора Газа. Об этом он сообщил на церемонии встречи президента Бразилии Жаира Болсонару.

«Я приказал силам Армии обороны Израиля оставаться в полном развёртывании вокруг сектора Газа. Это включает танки, артиллерию, сухопутные части и авиацию», — цитирует Нетаньяху The Times of Israel.

По его словам, Израиль готов к любому сценарию и, если потребуется, к масштабной кампании.

Премьер пообещал сделать всё для безопасности страны.

Ранее сообщалось, что два контрольно-пропускных пункта на границе с сектором Газа возобновили работу.

По последним данным, в результате субботних стычек с израильскими военными на границе сектора Газа погибли пятеро палестинцев.