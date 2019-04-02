WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

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Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и ежемесячные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как сообщает газета, дети журналиста получили дома «за миллионы долларов» и «пятизначные выплаты».

Издание подчёркивает, что платежи являются попыткой Саудовской Аравии «заключить долгосрочное соглашение с членами семьи» Хашукджи, чтобы они продолжали проявлять сдержанность в своих публичных заявлениях.

Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября 2018 года.

Позднее сотрудники правоохранительных органов обнаружили части тела журналиста в колодце на территории резиденции саудовского генконсула в турецкой столице.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, убийство Хашукджи является результатом спланированной операции.

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