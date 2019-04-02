WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии
Как сообщает газета, дети журналиста получили дома «за миллионы долларов» и «пятизначные выплаты».
Издание подчёркивает, что платежи являются попыткой Саудовской Аравии «заключить долгосрочное соглашение с членами семьи» Хашукджи, чтобы они продолжали проявлять сдержанность в своих публичных заявлениях.
Хашукджи был убит в ходе конфликта на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он зашёл 2 октября 2018 года.
Позднее сотрудники правоохранительных органов обнаружили части тела журналиста в колодце на территории резиденции саудовского генконсула в турецкой столице.
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, убийство Хашукджи является результатом спланированной операции.