В Кремле рассказали о встречах Путина в рамках Арктического форума

Российский лидер Владимир Путин 9 апреля примет участие в V Международном арктическом форуме, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

РИА Новости

Отмечается, что у Путина запланированы встречи с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном, президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. Как уточняется, в ходе встреч планируется «обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные международные темы и региональную проблематику с акцентом на вопросы взаимодействия в Арктике». Форум «Арктика — территория диалога» пройдёт в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля. Ранее стала известна его деловая программа.