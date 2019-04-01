В Кремле рассказали о встречах Путина в рамках Арктического форума
- РИА Новости
Отмечается, что у Путина запланированы встречи с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном, президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.
Как уточняется, в ходе встреч планируется «обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные международные темы и региональную проблематику с акцентом на вопросы взаимодействия в Арктике».
Форум «Арктика — территория диалога» пройдёт в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля.