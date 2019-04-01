В Кремле рассказали о встречах Путина в рамках Арктического форума

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Российский лидер Владимир Путин 9 апреля примет участие в V Международном арктическом форуме, который пройдёт в Санкт-Петербурге. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В Кремле рассказали о встречах Путина в рамках Арктического форума
  • РИА Новости

Отмечается, что у Путина запланированы встречи с президентом Исландии Гвюдни Йоуханнессоном, президентом Финляндии Саули Ниинистё, премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. 

Как уточняется, в ходе встреч планируется «обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений, актуальные международные темы и региональную проблематику с акцентом на вопросы взаимодействия в Арктике».

Форум «Арктика — территория диалога» пройдёт в Санкт-Петербурге 9 и 10 апреля.

Ранее стала известна его деловая программа.

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