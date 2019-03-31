На Украине заявили о начале работы ПЦУ в Словении

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Украинские дипломаты заявили, что Православная церковь Украины (ПЦУ) «начала функционировать в Словении». Об этом сообщили в посольстве Украины в Любляне.
На Украине заявили о начале работы ПЦУ в Словении
  • ©slovenia.mfa.gov.ua

«31 марта в Словении начала своё функционирование Православная церковь Украины», — говорится в сообщении посольства.

Как отмечается, сотрудники дипломатического ведомства «посетили первую Святую литургию св. Василия Великого, которая была отслужена в храме св. Урха».

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заверил предстоятеля Украинской православной церкви митрополита Онуфрия, что поручил своим помощникам отреагировать на случаи захвата храмов сторонниками ПЦУ.

6 января константинопольский патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ.

Как отметил политолог Александр Асафов, исходя из опубликованного текста томоса, представители ПЦУ «совершенно точно не могут открывать зарубежные приходы».

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