Захарова призвала США прекратить толкать Венесуэлу к гражданской войне

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Россия призывает США прекратить «душить» экономику Венесуэлы и подталкивать страну к гражданской войне. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова призвала США прекратить толкать Венесуэлу к гражданской войне
  • Reuters

«Со своей стороны рекомендуем США прекратить грозить Венесуэле, душить её экономику и толкать к гражданской войне, открыто попирая международное право», — говорится в официальном комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Кроме того, в российском ведомстве призвали все политические силы Венесуэлы начать конструктивный диалог.

Ранее в МИД России назвали «нелепыми» угрозы санкциями со стороны США за сотрудничество с Венесуэлой.

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