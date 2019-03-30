Захарова призвала США прекратить толкать Венесуэлу к гражданской войне

Россия призывает США прекратить «душить» экономику Венесуэлы и подталкивать страну к гражданской войне. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Со своей стороны рекомендуем США прекратить грозить Венесуэле, душить её экономику и толкать к гражданской войне, открыто попирая международное право», — говорится в официальном комментарии Захаровой на сайте МИД России.

Кроме того, в российском ведомстве призвали все политические силы Венесуэлы начать конструктивный диалог.

Ранее в МИД России назвали «нелепыми» угрозы санкциями со стороны США за сотрудничество с Венесуэлой.