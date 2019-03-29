Косачёв назвал недопустимым призыв Трампа к России покинуть Венесуэлу

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в эфире RT назвал недопустимым заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что Россия «должна уйти» из Венесуэлы.

«Эта позиция, определённо, совершенно недопустима. Выступая с такими требованиями, Трамп и его команда показывают истинные цели американской политики в Венесуэле. Она не имеет ничего общего с продвижением демократии в этой стране, защитой прав человека. США имеют свой чисто коммерческий интерес в Венесуэле, и они хотят избавиться от любых конкурентов, включая Россию», — сказал сенатор.

По его словам, это «абсолютно недопустимо» и является «очевидным вмешательством».

Косачёв также подчеркнул, что нахождение российских военных специалистов в Венесуэле регулируется двусторонними договорённостями.

Ранее Трамп заявил, что Россия «должна уйти» из Венесуэлы. По его словам, Вашингтон «открыт для всех вариантов».

В МИД России подчеркнули, что российские специалисты будут находиться в Венесуэле столько, сколько это необходимо им и правительству Боливарианской Республики.

В Кремле заявили, что никоим образом не вмешиваются во внутренние дела Венесуэлы и не считают, что двусторонние отношения Москвы «должны беспокоить третьи страны».