В Крайстчерче арестовали школьника за «материалы сомнительного характера»

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Полиция новозеландского Крайстчерча после теракта в мечетях арестовала школьника за создание «материалов сомнительного характера».
В Крайстчерче арестовали школьника за «материалы сомнительного характера»
  • Reuters
  • © Jorge Silva

Как пишет NZ Herald, полиция проявила интерес к школьнику после поступивших в правоохранительные органы сообщений.

Директор школы не даёт комментариев. Имя школьника не разглашается.

Подростку предъявлено обвинение в намеренном создании или копировании материалов сомнительного характера. 

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. В результате нападения погибли не менее 50 человек.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о создании специальной комиссии для расследования нападения на две мечети в Крайстчерче.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН прокомментировал теракты.

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