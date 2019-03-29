В Крайстчерче арестовали школьника за «материалы сомнительного характера»

Полиция новозеландского Крайстчерча после теракта в мечетях арестовала школьника за создание «материалов сомнительного характера».

Как пишет NZ Herald, полиция проявила интерес к школьнику после поступивших в правоохранительные органы сообщений.

Директор школы не даёт комментариев. Имя школьника не разглашается.

Подростку предъявлено обвинение в намеренном создании или копировании материалов сомнительного характера.

15 марта в мечетях новозеландского города Крайстчерч произошёл двойной теракт. В результате нападения погибли не менее 50 человек.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о создании специальной комиссии для расследования нападения на две мечети в Крайстчерче.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН прокомментировал теракты.