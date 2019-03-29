В Крайстчерче арестовали школьника за «материалы сомнительного характера»
- Reuters
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Как пишет NZ Herald, полиция проявила интерес к школьнику после поступивших в правоохранительные органы сообщений.
Директор школы не даёт комментариев. Имя школьника не разглашается.
Подростку предъявлено обвинение в намеренном создании или копировании материалов сомнительного характера.
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