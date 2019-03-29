Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

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Родственники погибшего в авиакатастрофе Ethiopian Airlines гражданина Руанды Джексона Мусони подали иск на компанию Boeing в федеральный суд в Чикаго. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что семья погибшего обвиняет Boeing в допущении ошибки при проектировании автоматической системы контроля полёта и требует от компании компенсации за смерть родственника.

Как отмечает агентство, подобный иск стал первым после крушения самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines 10 марта.

Ранее стало известно, что Boeing продолжит сотрудничество с Ethiopian Airlines несмотря на авиакатастрофу в Эфиопии.

В результате крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии 10 марта погибли все находившиеся на борту 157 человек. Причина авиакатастрофы пока не выяснена.

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