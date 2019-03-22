Garuda Indonesia отказалась покупать 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8
- Reuters
«Мы направили письмо Boeing c просьбой отменить заказ», — цитирует AFP представителя компании.
По его словам, причина такого решения заключается в том, что пассажиры Garuda Indonesia утратили доверие к этому типу лайнеров.
Он уточнил, что компания уже получила один из 50 самолётов по контракту на сумму $4,9 млрд. Как отмечается, вопрос, возвращать его или оставлять, пока не решён.
Ранее сообщалось, что ущерб Boeing за 2019 год из-за последних авиакатастроф может составить $2,4 млрд.
10 марта Boeing 737 Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после взлёта, погибли 157 человек.
Данные с бортовых самописцев, как сообщалось, показывают, что трагедия схожа с крушением аналогичного лайнера в Индонезии осенью 2018 года.