Garuda Indonesia отказалась покупать 49 лайнеров Boeing 737 MAX 8

Национальная авиакомпания Индонезии Garuda Indonesia отменила заказ на приобретение 49 самолётов Boeing 737 MAX 8 после двух катастроф.

«Мы направили письмо Boeing c просьбой отменить заказ», — цитирует AFP представителя компании.

По его словам, причина такого решения заключается в том, что пассажиры Garuda Indonesia утратили доверие к этому типу лайнеров.

Он уточнил, что компания уже получила один из 50 самолётов по контракту на сумму $4,9 млрд. Как отмечается, вопрос, возвращать его или оставлять, пока не решён.

Ранее сообщалось, что ущерб Boeing за 2019 год из-за последних авиакатастроф может составить $2,4 млрд.

10 марта Boeing 737 Ethiopian Airlines разбился через несколько минут после взлёта, погибли 157 человек.

Данные с бортовых самописцев, как сообщалось, показывают, что трагедия схожа с крушением аналогичного лайнера в Индонезии осенью 2018 года.