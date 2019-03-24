WSJ: в США одобрили обновление к программному обеспечению Boeing 737 MAX

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Федеральное управление гражданской авиации США одобрило обновление к программному обеспечению Boeing 737 MAX, разработанное для устранения проблем в системе управления полётом.

Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на внутренние правительственные документы и источники.

Уточняется, что предложенные обновления помогут сделать систему управления самолётом более управляемой.

Кроме того, некоторые изменения внесены в программу подготовки пилотов для данной модели.

В частности, предлагается информировать пилотов о порогах активации MCAS, оповещениях экипажа и способе отключения системы.

По информации издания, дата официального сообщения о принятии поправок пока не определена.

Ранее сообщалось, что компания Boeing разрабатывает изменения программного обеспечения по управлению полётами Boeing 737 MAX.

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