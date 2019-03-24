WSJ: в США одобрили обновление к программному обеспечению Boeing 737 MAX
Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на внутренние правительственные документы и источники.
Уточняется, что предложенные обновления помогут сделать систему управления самолётом более управляемой.
Кроме того, некоторые изменения внесены в программу подготовки пилотов для данной модели.
В частности, предлагается информировать пилотов о порогах активации MCAS, оповещениях экипажа и способе отключения системы.
По информации издания, дата официального сообщения о принятии поправок пока не определена.
Ранее сообщалось, что компания Boeing разрабатывает изменения программного обеспечения по управлению полётами Boeing 737 MAX.