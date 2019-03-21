Boeing разрабатывает изменения в модели 737 MAX

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Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что компания Boeing ведёт разработку необходимых изменений для авиакомпаний, включающих новое программное обеспечение по управлению полётами в Boeing 737 MAX.

Об этом информирует CNBC.

«Boeing разрабатывает сервисный бюллетень, в котором будет указана установка нового программного обеспечения для операционной системы управления полётом. Boeing также разработал обучение летного экипажа, связанное с этим программным обеспечением», — заявили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщали министерство транспорта США проводит проверку, чтобы установить, не нарушило ли американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA) нормы безопасности, когда разрешило полёты Boeing 737 MAX.

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