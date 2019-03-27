Отец Бутиной заявил о проблемах с весом у дочери из-за стресса

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Валерий Бутин, отец арестованной в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной, заявил, что его дочь активно теряет вес из-за плохого питания и стресса.

Об этом он рассказал «Известиям».

«В целом себя Маша чувствует нормально, духом не падает... Тем не менее знаю, что у неё есть проблемы с потерей веса. Сами понимаете, что тюремное питание не самое разнообразное и полезное. Кроме того, она сейчас находится в сильном стрессе, в результате чего приём пищи иногда просто невозможен», — сказал он.

По его словам, вся семья Марии Бутиной надеется, что ей зачитают приговор до 15 апреля, после чего она сможет вернуться домой.

Отец россиянке добавил, что, по словам адвокатов, прокуратура США согласна с тем, чтобы Марию приговорили к шести месяцам тюрьмы и при этом засчитали время, которое она уже отсидела, а после вынесения вердикта её депортировали в Россию. 

В феврале Роберт Дрисколл, адвокат Бутиной, в эфире RT рассказал о её состоянии после перевода из одиночной камеры на режим общего содержания в американской тюрьме.

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