СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии
- Reuters
Каких-либо подробностей издание не приводит, однако уточняет, что документ, в частности, предполагает «выведение сил Ирана из САР».
Путин, по словам источника The Times of Israel, «продемонстрировал интерес» к инициативе Нетаньяху.
25 марта стало известно, что Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее.