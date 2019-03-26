СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу план по урегулированию ситуации в Сирии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
СМИ сообщили о представленном Путину и Трампу плане Нетаньяху по Сирии
  • Reuters

Каких-либо подробностей издание не приводит, однако уточняет, что документ, в частности, предполагает «выведение сил Ирана из САР».

Путин, по словам источника The Times of Israel, «продемонстрировал интерес» к инициативе Нетаньяху.

25 марта стало известно, что Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее.

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