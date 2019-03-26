В аэропорту Франкфурта отменили более 50 рейсов из-за проблем с ПО

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В аэропорту Франкфурта-на-Майне отменили 54 рейса из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии (DFS).
В аэропорту Франкфурта отменили более 50 рейсов из-за проблем с ПО
  • Reuters

Об этом сообщает газета Frankfurter Neue Presse со ссылкой на представителя управляющей компании аэропорта Fraport.

При этом авиакомпания Lufthansa сообщила об отмене 50 рейсов, что может негативно отразиться на более чем 4 тыс. пассажиров.

25 марта в DFS заявили о сокращении на 25% пропускной способности аэропорта в целях безопасности воздушного движения.

Неисправность программного обеспечения возникла 21 марта. Отмечается, что проблема вызвана сбоем в системе электронного отображения контрольных полос.

Ранее сообщалось, что аэропорт Франкфурта прерывал работу на полчаса из-за появления беспилотного летательного аппарата.

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