Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне была прервана из-за беспилотника

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Работа международного аэропорта Франкфурта-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за появления беспилотного летательного аппарата (БЛА). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне была прервана из-за беспилотника
  • Reuters

«Сегодня в аэропорту Франкфурта был замечен БЛА... Воздушные перевозки были приостановлены на 30 минут до тех пор, пока полиция не разобралась с ситуацией, — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что такое решение было принято в интересах безопасности пассажиров.

К настоящему времени работа аэропорта восстановлена.

В конце декабря в лондонском аэропорту Гатвик отменили и задержали ряд рейсов после появления двух беспилотников над взлётно-посадочной полосой.

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