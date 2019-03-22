Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне была прервана из-за беспилотника

Работа международного аэропорта Франкфурта-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за появления беспилотного летательного аппарата (БЛА). Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня в аэропорту Франкфурта был замечен БЛА... Воздушные перевозки были приостановлены на 30 минут до тех пор, пока полиция не разобралась с ситуацией, — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что такое решение было принято в интересах безопасности пассажиров.

К настоящему времени работа аэропорта восстановлена.

В конце декабря в лондонском аэропорту Гатвик отменили и задержали ряд рейсов после появления двух беспилотников над взлётно-посадочной полосой.