Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне была прервана из-за беспилотника
- Reuters
«Сегодня в аэропорту Франкфурта был замечен БЛА... Воздушные перевозки были приостановлены на 30 минут до тех пор, пока полиция не разобралась с ситуацией, — говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, что такое решение было принято в интересах безопасности пассажиров.
К настоящему времени работа аэропорта восстановлена.
В конце декабря в лондонском аэропорту Гатвик отменили и задержали ряд рейсов после появления двух беспилотников над взлётно-посадочной полосой.