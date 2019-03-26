В Госдуме назвали целью США «энергетическое господство» в Европе

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Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв прокомментировал в беседе с RT решение палаты представителей конгресса США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
В Госдуме назвали целью США «энергетическое господство» в Европе
  • РИА Новости

«Естественно, это больше политический шаг. Но в нём присутствует сочетание политики и экономики. Соединённые Штаты хорошо умеют лоббировать собственные интересы, прикрываясь политическими лозунгами. Понятно, что энергобезопасность Европы сегодня в большей мере обеспечивается поставками российских видов топлива. А президент Трамп всеми способами пытается произвести замещение определённых видов топлива, в первую очередь газа, поставками из США», — сказал он.

По словам депутата, стоит отметить, что на конкурентном рынке у американского президента не получается реализовать свои планы.

«Поставки в Европу из России с учётом новых маршрутов становятся удобнее и дешевле. В США от слов перешли к прямому протекционизму на уровне законов. Безусловно, Соединённые Штаты нацелены на достижение полного энергетического господства в Европе», — считает Селезнёв.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Чтобы стать законом, проект должен пройти сенат и быть подписан президентом.

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