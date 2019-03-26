В Госдуме назвали целью США «энергетическое господство» в Европе
- РИА Новости
«Естественно, это больше политический шаг. Но в нём присутствует сочетание политики и экономики. Соединённые Штаты хорошо умеют лоббировать собственные интересы, прикрываясь политическими лозунгами. Понятно, что энергобезопасность Европы сегодня в большей мере обеспечивается поставками российских видов топлива. А президент Трамп всеми способами пытается произвести замещение определённых видов топлива, в первую очередь газа, поставками из США», — сказал он.
По словам депутата, стоит отметить, что на конкурентном рынке у американского президента не получается реализовать свои планы.
«Поставки в Европу из России с учётом новых маршрутов становятся удобнее и дешевле. В США от слов перешли к прямому протекционизму на уровне законов. Безусловно, Соединённые Штаты нацелены на достижение полного энергетического господства в Европе», — считает Селезнёв.
Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Чтобы стать законом, проект должен пройти сенат и быть подписан президентом.