В Совфеде осудили намерение США противодействовать российским энергопоставкам в Европу

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT решение палаты представителей конгресса США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

«Соединённые Штаты руководствуются вопросами экономики. Но она у них какая-то вывернутая, получается недобросовестная конкуренция. США путём политических решений пытаются выдавить российские энергоносители из Европы и заменить их на более дорогие американские», — сказал он.

Однако, по словам Джабарова, не стоит забывать, что европейцы очень прагматичны и «прекрасно понимают, что их пытаются попросту надуть».

«Честно говоря, мне кажется, что конгрессу больше нечем заняться. На самом деле они совершенно не беспокоятся о Европе. Им интересна только собственная выгода. На её достижение и направлены все действия», — отметил сенатор.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

За соответствующий документ проголосовал 391 конгрессмен, против выступили 24.