Эксперт оценил законопроект США против энергопоставок России в Европу

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Анна Лушникова
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT решение палаты представителей США принять законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Эксперт оценил законопроект США против энергопоставок России в Европу
  • Reuters

«Соединённые Штаты всегда на первое место ставят политику. Они только рассказывают о том, что выступают за свободную торговлю и бизнес. На самом же деле США поддерживают эту свободу только тогда, когда она не мешает им. В том, что касается сдерживания России, оно носит глобальный характер и не вычленяется из отдельных отраслей», — отметил Брутер.

По словам эксперта, всё то, что наиболее перспективно для России и Европы, американские власти ставят под удар.

«В своём противостоянии российским планам по увеличению экспорта газа в Европу США будут всё больше усиливать давление. Они хотят убедить прежде всего немецкую политическую элиту в том, что развитие сотрудничества с Россией будет мешать нормальным отношениям между Германией и США. Всё это будет продолжаться до тех пор, пока европейцы не начнут противостоять американцам», — заключил он.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

За соответствующий документ проголосовал 391 конгрессмен, против выступили 24.

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