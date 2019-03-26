Эксперт назвал давлением законопроект США о борьбе с влиянием России на Венесуэлу

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Мария Носулько
Член правления Российской ассоциации политических консультантов, политолог Андрей Колядин в беседе с RT прокомментировал законопроект о борьбе с влиянием России на Венесуэлу, принятый конгрессменами США.
Эксперт назвал давлением законопроект США о борьбе с влиянием России на Венесуэлу
  • Reuters

«Это лишь очередная волна санкций и давления на Россию. Это вмешательство во внутренние дела суверенного государства», — отметил политолог.

По мнению Колядина, в основе этого законопроекта лежат попытки обеспечить интересы США, создав проблемы для российской стороны.

Ранее палата представителей США приняла законопроект о борьбе с влиянием России в Венесуэле. Конгрессмены единогласно проголосовали за документ под названием «Закон о борьбе с угрозой России и Венесуэлой».

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