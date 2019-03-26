Израиль нанёс ответные удары в секторе Газа после ракетных обстрелов
- Reuters
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«За последние два часа в ответ на запуск ракет по израильской территории истребители Армии обороны Израиля поразили дополнительные террористические цели на территории военного лагеря ХАМАС в центральной части сектора Газа», — говорится в сообщении ВВС страны в Twitter.
Уточняется, что при нанесении ударов по военным объектам ХАМАС армия Израиля также задействовала танки и вертолёты.
В ведомстве подчеркнули, что Израиль возлагает на данное движение ответственность за любые атаки с территории сектора Газа.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила о запуске 30 ракет из сектора Газа по израильской территории.